Arkas Spor, Altekma'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
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Arkas Spor, Altekma'ya 3-2 Yenildi

Arkas Spor, Altekma\'ya 3-2 Yenildi

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Altekma'ya 3-2 mağlup oldu. Set skorları: 25-22, 25-27, 22-25, 25-18, 15-13.

06.10.2024 18:21
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İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Dmitrii Bahov, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Suarez Gutierrez, Arda Kara, Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı

ARKAS SPOR: Carisio Eduardo, Burutay Subaşı, Georgy Grozer, Franck Joao, Ertuğrul Gazi Metin, Burakhan Tosun, Yalçın Abdulsamet, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Topbaşlı

SETLER: 25-22, 25-27, 22-25, 25-18, 15-13

SÜRE: 137 dakika (31, 34, 29, 26, 17)

Efeler Ligi 1. Hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'ya 3-2 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-22, 25-27, 22-25, 25-18 ve 15-13 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, Altekma'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika

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