Arkas Spor, Balkan Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arkas Spor, Balkan Kupası'nda mücadele edecek

Arkas Spor, Balkan Kupası\'nda mücadele edecek

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezon öncesinde Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Kupası'na katılacak. Turnuvada önemli takımlarla mücadele edecek olan İzmir ekibi, finalde başarılı olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

26.08.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un yeni sezon öncesinde katılım göstereceği Balkan Kupası'nın programı belli oldu.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un yeni sezon öncesinde katılım göstereceği ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Balkan Kupası'nın programı belli oldu. 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada İzmir ekibinin yanı sıra Yunanistan'dan Pegasus Polichnis, Sırbistan'dan Radnicki Kragujevac, Bulgaristan'dan Beroe 2016, Kosava'dan KV Peja ve Romanya'dan Steaua Bucuresti gibi önemli takımlar mücadele edecek.

Arkas Spor'un Balkan Kupası'ndaki programı şöyle:

Arkas Spor - (Henüz belirlenmedi) (19 Eylül Perşembe)

Arkas Spor - Steaua Bucuresti (20 Eylül Cuma)

Arkas Spor - Radnicki doo Sports Club (21 Eylül Cumartesi)

22 Eylül Pazar günü ise final karşılaşması oynanacak.

Öte yandan İzmir ekibi, Balkan Kupası'nı kazanması halinde yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yunanistan, Arkas Spor, izmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor, Balkan Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:54:35. #1.13#
SON DAKİKA: Arkas Spor, Balkan Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement