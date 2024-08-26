Arkas Spor, Balkan Kupası\'nda mücadele edecek

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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un yeni sezon öncesinde katılım göstereceği Balkan Kupası'nın programı belli oldu.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un yeni sezon öncesinde katılım göstereceği ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Balkan Kupası'nın programı belli oldu. 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada İzmir ekibinin yanı sıra Yunanistan'dan Pegasus Polichnis, Sırbistan'dan Radnicki Kragujevac, Bulgaristan'dan Beroe 2016, Kosava'dan KV Peja ve Romanya'dan Steaua Bucuresti gibi önemli takımlar mücadele edecek.

Arkas Spor'un Balkan Kupası'ndaki programı şöyle:

Arkas Spor - (Henüz belirlenmedi) (19 Eylül Perşembe)

Arkas Spor - Steaua Bucuresti (20 Eylül Cuma)

Arkas Spor - Radnicki doo Sports Club (21 Eylül Cumartesi)

22 Eylül Pazar günü ise final karşılaşması oynanacak.

Öte yandan İzmir ekibi, Balkan Kupası'nı kazanması halinde yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak. - İZMİR