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Arkas Spor, Brand Group Alanya Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Arkas Spor, Brand Group Alanya Belediyespor'a konuk olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. haftasında Arkas Spor, yarın Brand Group Alanya Belediyespor'a konuk olacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Alanya'dan galibiyetle dönmek istediklerini ve iyi bir oyun sergilemek için güçlü olduklarını belirtti. Karşılaşma yarın saat 13.00'te Alanya Atatürk Spor Salonu'nda başlayacak.

Arkas Spor, Brand Group Alanya Belediyespor\'a konuk olacak
23.12.2023 - 12:01,
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. haftasında Arkas Spor, yarın Brand Group Alanya Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını Alanya noktalayacaklarını belirtti.

Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını hatırlatan Özden, "Alanya'dan da galibiyetle dönmek istiyoruz. 2023 yılının son karşılaşmasında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz. Ekibimiz bunu başaracak güce ve inanca sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'ndaki Brand Group Alanya Belediyespor-Arkas Spor karşılaşması, yarın saat 13.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
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