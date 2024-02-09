Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında

Spor

İZMİR,

Efeler Ligi'nde deplasmanda 2-0 geriye düştüğü son 2 maçta Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Arkas Spor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Ligde 10'ar galibiyeti bulunan iki takımdan Bursa ekibi 6'ncı sırada, İzmir temsilcisi ise 7'nci basamakta yer alıyor. İlk yarıda rakibine evinde 3-1 mağlup olan Arkas Spor bu kez kazanan taraf olmak istiyor.

Oyuncularının pes etmeyen karakterleriyle son iki maçı lehlerine çevirmeyi başardıklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Disiplini ön planda tutan oyun yaklaşımımız bize başarıyı getiriyor. Bursa ekibi karşısında da çok iyi mücadele ederek kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza bu önemli maçta da güvenimiz tam" dedi.

Hafta içinde CEV Kupası'nda çeyrek finalde Olympiacos'u eleyerek bu kupada ilk kez son 4'e kalan Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi Almanya ekibi SVG Lüneburg oldu.