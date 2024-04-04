Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek 5\'incilik maçlarına yükseldi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev ( Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 24-26, 16-25, 21-25
Süre: 78 dakika (32, 20, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Spor Toto, konuk ettiği Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yenerek seriyi 2-0 kazandı. Spor Toto, Arkas Spor ile klasman maçları oynayacakken, Brand Group Alanya Belediyespor ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, final serisinde VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek. Türk Hava Yolları ise VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçları oynayacak.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, İstanbul RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa müsabakasının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, maçın 7 Nisan'da oynanacağı ve elde edilecek bilet gelirinin depremden etkilenen vatandaşların yararına kullanılacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin ayrıca Süper Lig'de oynayacağı maçın da ertelenme talebi reddedildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Çağdaş Bodrumspor, ABD'li oyuncu Miles Norris'i transfer etti. Amar Alibegovic'in İtalya'ya gönderilmesinin ardından yapılan transferle güçlü bir oyuncu kazandıklarını belirten takımın genel menajeri Onur Aksoy, hedeflerinin sezon sonuna kadar maç kaybetmeden ilerlemek olduğunu söyledi. Çağdaş Bodrumspor, 26. haftada Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını ve maç gelirlerinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin maçı ertelemek istemesi ve Olympiakos maçının ertelenmemesi konularında da açıklamalar yapıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, drift-makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 2 bin 666 araç sürücüsüne 6 milyon 428 bin 751 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 araç sürücüsünün de sürücü belgeleri geri alındı. Trafik güvenliği konusundaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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