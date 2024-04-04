Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek 5\'incilik maçlarına yükseldi

Samsun'da 2024 yılında 2 bin 666 araca 6 milyon 428 bin 751 lira ceza yazıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, drift-makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 2 bin 666 araç sürücüsüne 6 milyon 428 bin 751 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 araç sürücüsünün de sürücü belgeleri geri alındı. Trafik güvenliği konusundaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.