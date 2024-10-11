Arkas Spor Bursa ile Maç Yapıyor

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EFELER Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde Altekma'ya 3-2 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Arkas Spor yarın evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakkı Demiralay, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.

CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında hafta içinde Finlandiya ekibi Akaa Volley'e 3-1 mağlup olan Arkas Spor, ligdeki ilk galibiyetini alarak moral bulmayı hedefliyor. Bursa temsilcisi ise ilk maçında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu. Ayrıca müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa çıktı.