Arkas Spor, Almanya'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek avantaj elde etti - Son Dakika
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Arkas Spor, Almanya'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek avantaj elde etti

Arkas Spor, Almanya\'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek avantaj elde etti

CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off yarı final ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Almanya'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve 80 dakika sürdü.

21.02.2024 23:05
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CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off yarı final ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Almanya'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Zdenek Grabovsky (Çekya)

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Nikolay Kartev, Gyorgy Grozer, Burutay Subaşı ( Ahmet Karataş, Nicholas Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)

SVG Luneburg: Elgert, Elser, Knigge, Ketrzynski, Röhrs, Kunstmann (Worsly, Böhme, Mohwinkel, Elser)

Setler: 27-25, 25-23, 25-20

Süre: 80 dakika (27, 27, 26) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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