Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor

04.06.2022 11:01
Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un iç transferde Kanadalı smaçör Nicholas Hoag ile sözleşme yenilediği öğrenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un iç transferde Kanadalı smaçör Nicholas Hoag ile sözleşme yenilediği öğrenildi. Antrenör Glenn Hoag'un oğlu olan Nicholas, geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilmişti. İzmir temsilcisi ile Kupa Voley şampiyonluğu yaşayan tecrübeli smaçör, sezon bitiminde sosyal medya hesabından, "Gelecek yıl görüşmek üzere Arkas Spor" mesajı paylaşmıştı. Nicholas Hoag, Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı'nda da görev alıyor.


- İzmir
YORUMLAR
500
Nazım Hikmet Ölüm Yıl Dönümünde İzmir'de Anıldı Nazım Hikmet Ölüm Yıl Dönümünde İzmir'de Anıldı İzmir'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde toplu sürüş İzmir'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde toplu sürüş
Kaynak: DHA

Arkas Spor, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 11:07:33. #1.11#
SON DAKİKA: Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement