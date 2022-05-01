Arkas Spor evinde son maçına çıkıyor - Son Dakika
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Arkas Spor evinde son maçına çıkıyor

01.05.2022 11:52
Arkas Spor evinde son maçına çıkıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ikinci maçında Arkas Spor, yarın İzmir'de Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ikinci maçında Arkas Spor, yarın İzmir'de Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 15.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor Yıldız ekrana getirecek. Bu sezon Kupa Voley'i 11 yıl sonra kazandıktan sonra ligde yarı finalde final şansını kıl payı kaçıran Arkas, sezonun evindeki son maçını oynayacak. Eşleşmede İstanbul'da perşembe günü oynanan ilk maçı 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi, evinde kazanıp seriyi yine deplasmandaki üçüncü ve son maça uzatmaya çalışacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, seride 1-0 geride olduklarını ancak taraftarlarının da desteğiyle galibiyetleri eşitlemek istediklerini söyledi. Özden, "Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup ederek seriyi üçüncü ve son maça taşımayı hedefliyoruz. İzmirli voleybol severlerden destek bekliyoruz" dedi. Arkas Spor'un rakibini yenmesi durumunda üçüncü ve son maç 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.


- İzmir
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Arkas Spor, Sigorta, İzmir, Arkas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkas Spor evinde son maçına çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkas Spor evinde son maçına çıkıyor - Son Dakika
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