Arkas Spor'un rakibi Tokat - Son Dakika
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Arkas Spor'un rakibi Tokat

04.10.2022 11:47
Arkas Spor'un rakibi Tokat

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk maçında Altekma'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, hafta içi mesaisinde yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk maçında Altekma'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, hafta içi mesaisinde yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Galibiyetle başladıkları sezonu galibiyetle sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz" dedi.

Lige Arkas'a tie-break setiyle yenilerek başlayan İzmir ekibi Altekma ise 13.00'te Cizre Belediyespor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.


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Kaynak: DHA

Arkas Spor, Tokat, Arkas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor'un rakibi Tokat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkas Spor'un rakibi Tokat - Son Dakika
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