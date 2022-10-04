Arkas Spor'un rakibi Tokat

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk maçında Altekma'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, hafta içi mesaisinde yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Galibiyetle başladıkları sezonu galibiyetle sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz" dedi.
Lige Arkas'a tie-break setiyle yenilerek başlayan İzmir ekibi Altekma ise 13.00'te Cizre Belediyespor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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