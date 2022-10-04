Arkas Spor'un rakibi Tokat

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk maçında Altekma'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor , hafta içi mesaisinde yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Galibiyetle başladıkları sezonu galibiyetle sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden , "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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