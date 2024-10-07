Arkas Spor, Voleybol 1. Ligi'nde Yetiştirici Kulüp Olacak - Son Dakika
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Arkas Spor, Voleybol 1. Ligi'nde Yetiştirici Kulüp Olacak

Arkas Spor, 2025-2026 sezonunda Voleybol 1. Ligi'nde yetiştirici kulüp olarak mücadele edeceğini açıkladı.

07.10.2024 13:22
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, gelecek sezon yetiştirici kulüp kimliğiyle Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, 2001'den beri Türkiye ve Avrupa'da kazanılan şampiyonlukların takımı uluslararası alanda saygın bir konuma taşıdığı belirtildi.

Bu süreçte 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 1 Balkan Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Challenge Kupası kazanıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunları kazanmak değerli ve her zaman gururla hatırlayacağımız anlar olsa da bizi asıl mutlu eden, yetiştirdiğimiz gençleri kariyerlerinde başarılı ve milli takımda mücadele ederken görmek oldu. Bugün de aynı duygularla hareket ediyoruz. Bu vizyondan hareket ederek daha geniş bir tabanla, mevcut tecrübemiz ve teknik ekibimizle, 2025-2026 sezonu itibarıyla Birinci Lig'de yetiştirici kulüp olarak voleybola ve gençliğe daha faydalı bir hizmet verebileceğimize inanıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekleri keşfetmek, onları en iyi şekilde yetiştirmek ve Türk Milli Takımlarına daha fazla oyuncu kazandırmaktır. Gençlerimizin sporla büyümesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve spor sevgisinin canlı tutulması için büyük bir azimle çalışacağız. Arkas Spor Kulübü olarak, Türk sporunun geleceğini şekillendirmek için altyapımıza daha fazla önem vererek Voleybol 1. Ligi'nde kendi yetiştirdiğimiz gençlerle mücadele edeceğiz. Tüm sporseverlere, destekçilerimize ve bizlerle bu yolda yürüyen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizle elde edeceğimiz yeni başarılar için şimdiden büyük bir heyecan duyuyoruz."

Kaynak: AA

Arkas Spor, Voleybol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor, Voleybol 1. Ligi'nde Yetiştirici Kulüp Olacak - Son Dakika

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