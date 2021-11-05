Arkasspor deplasmanda Bursa'ya konuk

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 (D), Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkasspor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde 4 galibiyet alan Arkasspor'un 13 puanı, 3 galibiyet elde eden 7'nci basamaktaki Bursa ekibinin ise 10 puanı bulunuyor.