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Arkasspor deplasmanda Bursa'ya konuk - Son Dakika

Arkasspor deplasmanda Bursa'ya konuk

05.11.2021 10:58
Arkasspor deplasmanda Bursa'ya konuk

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 (D), Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkasspor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 (D), Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkasspor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde 4 galibiyet alan Arkasspor'un 13 puanı, 3 galibiyet elde eden 7'nci basamaktaki Bursa ekibinin ise 10 puanı bulunuyor.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor deplasmanda Bursa'ya konuk - Son Dakika Spor


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