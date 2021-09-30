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Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde - Son Dakika

Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde

30.09.2021 12:24
Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak. Ankara'da oynanacak B Grubu ilk maçında Arkasspor saat 15.00'te Yeni Kızıltepespor'la karşılaşacak. Altekma ise 17.30'da Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre 3 gün sürecek grup müsabakaları sonunda 3 grupta ilk 2 sırayı alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. A Grubu müsabakaları ise İzmir'de gerçekleşecek. İzmir'de yarın saat 16.00'da Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, 18.30'da Bursa BŞB-Bingöl Solhanspor maçları oynanacak.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde - Son Dakika Spor


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