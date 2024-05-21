Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi\'ni mağlup ederek seriyi eşitledi

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunun final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi'ni 35-26 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunun final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Yenimahalle Belediyesi ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 17-13 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmadan 35-26 galip ayrılarak seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Cuma günü Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride üç maçı kazanan takım Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu, diğer takım ise Kadınlar Süper Ligi ikincisi olacak.

Erkekler Süper Ligi'nde Beykoz Belediyesi üçüncü oldu

Erkekler Süper Ligi Sıralama Etabı Üçüncülük serisinde rakibi Spor Toto'ya 2-0'lık üstünlük sağlayan Beykoz Belediyesi, Erkekler Süper Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı. Beykoz R. Şahin Köktürk salonunda oynanan ilk maçı 31-29, bugün oynanan ikinci maçı da 32-26'lik skorla kazanan Beykoz Belediyesi, Erkekler Süper Lig üçüncüsü oldu. Müsabaka sonrasında yapılan tören ile Beykoz Belediyesi'ne plaket ve madalyaları THF Asbaşkanı Salim Öztürk takdim etti.

Spor Toto ise Köyceğiz Belediyesi - Nilüfer Belediyesi serisinin galibiyle dördüncülük maçına çıkacak. Bu seride ilk maç kural hatası nedeniyle iptal olurken, bugün oynanan ikinci maçı 33-34 Nilüfer Belediyesi kazandı. Seride takımlar 22 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Köyceğiz Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Erkekler Süper Ligi Yedincilik-Sekizincilik serisinde ise rakibi Konya BBSK'yı iki maçta da yenen İzmir BBSK, Erkekler Süper Ligi'ni yedinci sırada tamamladı. - İSTANBUL