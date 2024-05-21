Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi'ni mağlup ederek seriyi eşitledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi'ni mağlup ederek seriyi eşitledi

Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi\'ni mağlup ederek seriyi eşitledi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunun final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi'ni 35-26 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

21.05.2024 21:27  Güncelleme: 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunun final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi'ni 35-26 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunun final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Yenimahalle Belediyesi ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 17-13 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmadan 35-26 galip ayrılarak seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Cuma günü Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride üç maçı kazanan takım Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu, diğer takım ise Kadınlar Süper Ligi ikincisi olacak.

Erkekler Süper Ligi'nde Beykoz Belediyesi üçüncü oldu

Erkekler Süper Ligi Sıralama Etabı Üçüncülük serisinde rakibi Spor Toto'ya 2-0'lık üstünlük sağlayan Beykoz Belediyesi, Erkekler Süper Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı. Beykoz R. Şahin Köktürk salonunda oynanan ilk maçı 31-29, bugün oynanan ikinci maçı da 32-26'lik skorla kazanan Beykoz Belediyesi, Erkekler Süper Lig üçüncüsü oldu. Müsabaka sonrasında yapılan tören ile Beykoz Belediyesi'ne plaket ve madalyaları THF Asbaşkanı Salim Öztürk takdim etti.

Spor Toto ise Köyceğiz Belediyesi - Nilüfer Belediyesi serisinin galibiyle dördüncülük maçına çıkacak. Bu seride ilk maç kural hatası nedeniyle iptal olurken, bugün oynanan ikinci maçı 33-34 Nilüfer Belediyesi kazandı. Seride takımlar 22 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Köyceğiz Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Erkekler Süper Ligi Yedincilik-Sekizincilik serisinde ise rakibi Konya BBSK'yı iki maçta da yenen İzmir BBSK, Erkekler Süper Ligi'ni yedinci sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi'ni mağlup ederek seriyi eşitledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 22:01:42. #1.13#
SON DAKİKA: Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyesi'ni mağlup ederek seriyi eşitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement