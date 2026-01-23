Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanını yaptı

Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul\'da son antrenmanını yaptı
23.01.2026 19:28  Güncelleme: 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını İstanbul'da tamamladı. Hentbol Şube Sorumlusu Hayrullah Kayacan, takımın hazırlık sürecinden memnun olduklarını ifade etti.

Armada Praxis Yalıkavakspor, 24 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Üsküdar Belediyespor karşılaşması öncesinde İstanbul'a geçti. Mavi-beyazlı ekip, mücadelenin oynanacağı Çamlıca Spor Salonu'nda son antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

0

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Yalıkavakspor Hentbol Şube Sorumlusu Hayrullah Kayacan, takımın hazırlık sürecinden memnun olduklarını belirterek, "İstanbul'da maç salonunda yapılan bu son antrenman bizim için çok önemliydi. Oyuncularımızın motivasyonu yüksek, fiziksel ve mental olarak hazır durumdayız. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Kayacan, sezonun bu bölümünde her maçın ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "Disiplinli oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Saat 16.00'da başlayacak olan Üsküdar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşması, Türkiye Hentbol Federasyonunun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü

20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:57:40. #7.11#
SON DAKİKA: Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.