Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor maçı öncesi İstanbul\'da son antrenmanını yaptı

Armada Praxis Yalıkavakspor, 24 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Üsküdar Belediyespor karşılaşması öncesinde İstanbul'a geçti. Mavi-beyazlı ekip, mücadelenin oynanacağı Çamlıca Spor Salonu'nda son antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Yalıkavakspor Hentbol Şube Sorumlusu Hayrullah Kayacan, takımın hazırlık sürecinden memnun olduklarını belirterek, "İstanbul'da maç salonunda yapılan bu son antrenman bizim için çok önemliydi. Oyuncularımızın motivasyonu yüksek, fiziksel ve mental olarak hazır durumdayız. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Kayacan, sezonun bu bölümünde her maçın ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "Disiplinli oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Saat 16.00'da başlayacak olan Üsküdar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşması, Türkiye Hentbol Federasyonunun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - MUĞLA