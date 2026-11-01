Armisa Kuç'un iki golüyle Ankara FOMGET, 1207 Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Armisa Kuç'un iki golüyle Ankara FOMGET, 1207 Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Osmanlı Stadı'nda 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi. Başkent ekibinin gollerini Armisa Kuç (2), Miray Cin ve Kaltrina Biqkaj kaydetti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.
Osmanlı Stadı'ndaki maçın ilk yarısını başkent ekibi, 40. dakikada Armisa Kuç'un kaydettiği golle 1-0 önde geçti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 50. dakikada yine Armisa Kuç, 67. dakikada Miray Cin ve 85. dakikada Kaltrina Biqkaj'ın golleriyle sahadah 4-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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