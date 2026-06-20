Arnavutköy'de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı - Son Dakika
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Arnavutköy'de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı

Arnavutköy\'de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı
20.06.2026 09:32  Güncelleme: 09:34
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Türkiye'nin Dünya Kupası kritik maçı, Arnavutköy'de dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi. Belediye organizasyonuyla sabah namazı ve kahvaltının ardından maçı izleyen vatandaşlar, mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşadı.

Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğundaki kritik mücadelesi Arnavutköy'de binlerce vatandaş tarafından dev ekranlarda takip edildi. Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda kurulan dev ekranların önünde toplanan vatandaşlar milli takım için tek yürek oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya geldi. Sahra Mescidi'nde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba, simit, açma, sıcak çay ve çeşitli kahvaltılık ikramlarda bulunuldu. Daha sonra vatandaşlar Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda kurulan dev ekranların önünde toplandı. Binlerce kişi milli takımın mücadelesini birlikte takip ederek aynı heyecanı yaşadı.

Karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlardan Muhittin Kızıleniş, maç öncesinde umutlu olduklarını belirterek, "24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katıldık. Bunun büyük bir heyecanı var. Geçen hafta istediğimiz sonucu alamadık ama bu hafta iyi oynuyorduk. Umuyorduk ki bu maçı kazanıp gruptan çıkma şansımızı son maça taşıyalım. Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Geçen hafta da bu hafta da güzel bir organizasyon hazırladı" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da vatandaşlarla birlikte maçı takip etti. Candaroğlu, "Milli takımımızın bu önemli mücadelesini vatandaşlarımızla birlikte izlemek, meydanlarımızda tek yürek olmak bizim görevimizdi. Bugün Arnavutköy'de sadece milli takım heyecanı değil, evlatlarımızın sınav heyecanı da vardı. Sabah namazında vatandaşlarımızla birlikteydik. Ardından kahvaltımızı yaptık ve şimdi meydanlarımızda büyük ekranlarda bu coşkuyu birlikte yaşıyoruz. Ülkemiz hazır, vatandaşlarımız hazır, Arnavutköy tek yürek. İnşallah sonu zafer olur diye umut ettik" diye konuştu.

Karşılaşma boyunca zaman zaman büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, milli takımın bulduğu pozisyonlarda heyecanlanırken, kaçan fırsatlarda ise üzüldü. Maç sonunda gelen mağlubiyetle birlikte Dünya Kupası umutlarının sona ermesi, dev ekranların önünde toplanan binlerce kişi arasında hayal kırıklığı oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arnavutköy'de binlerce kişi milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı - Son Dakika

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