Arne Slot'tan Rövanş Yorumları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arne Slot'tan Rövanş Yorumları

11.03.2026 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool Teknik Direktörü Slot, Galatasaray rövanşı için umutlu olduğunu belirtti.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 1-0 yenildikleri Galatasaray'a karşı sahalarındaki rövanş maçında daha iyi performans sergileyeceklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a eylül ayında 1-0 yenildikleri maça benzer bir karşılaşma olduğunu aktaran Slot, "Maça aslında iyi başladık. Bir önceki maça göre de iyiydik. Bizim için 3-4 önemli an oldu. Bir tane neredeyse boş kale denebilecek pozisyon kaçırdık. Geçen seferki gibi golü bulamadık. Biz fırsat yakaladıktan 5 saniye sonra onlar pozisyon buldu ve tıpkı geçen maçtaki gibi golü attılar. Onlar pozisyon bulduğunda sanki son pozisyonları gibi değerlendirdiler. Bazen pozisyon buluyorsunuz, kaçtığınızda birçok pozisyon bulacak gibi hissediyorsunuz ama olmuyor. Bizim için işler 1-0 geriye düşünce daha da kötü oldu." diye konuştu.

"Evimizde taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum"

Arne Slot, 18 Mart Çarşamba günü sahalarında yapacakları rövanş maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Slot, "Galatasaray'ın iyi oyuncuları var ve her zaman fırsat bulabilecek bir takım. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin en önemli göstergesi. Bizim kaleciyle birebir kaldığımız pozisyonumuz oldu ama golü atamadık. Gol attıkları için Galatasaray'ı takdir ettiğim gibi savunmadaki başarılarından dolayı da onları tebrik etmem lazım. Kalecileri 1-0 öne geçtikten sonra önemli kurtarışlar yaptı. İkinci kez buradan 1-0 yenik ayrılıyoruz ama güzel taraf bir sonraki maçı evimizde oynamamız. Taraftarımız buradakine benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Buradaki 2 maçta bizim için ters giden çok şey oldu. Evimizde normal koşullarda, taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano'nun bazı kararlarını eleştiren tecrübeli teknik adam, "Video Yardımcı Hakem (VAR) kararının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ancak birçok korner ve frikikte hakem Galatasaray lehine karar verdi. Hakem, anında düdüğünü çalarak Galatasaray'a faul vermeye yatkın davrandı. Galatasaray'ın faul yaptığı pozisyonlarda o kadar düdük çalmaya istekli değildi." yorumunu yaptı.

"Önümüzdeki hafta büyük bir mücadele içinde olacağız"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiliz temsilcisinin eski futbolcusu Jamie Carragher'ın eşleşme sonrasında Galatasaray'ı eleyeceklerine dair yaptığı yorumun hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Carragher bir yorumcu. Konumu itibarıyla güçlü fikirleri olması gerekiyor. O yüzden böyle söylemiştir. Ben, 'Şansımız şu kadar, bu kadar.' diyemem. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada girdiğimiz kadar pozisyon oluşturursak golü atacağımıza inanıyorum. Galatasaray, iki maçta da bize gol atma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bunun için dikkatli olmalıyız. Önümüzdeki hafta çok büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield'da oynayacağımız için mutluyum."

Kaynak: AA

Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arne Slot'tan Rövanş Yorumları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

01:01
Bayern Münih Atalanta’yı yenmedi adeta rencide etti
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 01:37:12. #7.13#
SON DAKİKA: Arne Slot'tan Rövanş Yorumları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.