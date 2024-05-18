Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu kampını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu kampını tamamladı

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu kampını tamamladı

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da 10 gün süren kamp çalışmalarını tamamladı. Milli takım, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Yılmaz Göktekin, kampın verimli geçtiğini belirterek, İzmir'de devam edecek kampa bir günlük aranın ardından başlayacaklarını söyledi. Göktekin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıkların kamplarda sürdürüleceğini ifade etti.

18.05.2024 13:03
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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi.

Milli takımın, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda 10 gün süren kamp çalışmaları sabah antrenmanıyla tamamlandı.

Antrenmanda sporcular, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin yönetiminde 2 saatlik çalışma gerçekleştirdi.

Bolu kampında Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Kerem Şener yer aldı.

Göktekin, AA muhabirine, Bolu kampının verimli geçtiğini belirterek, bir günlük ara sonrası İzmir'de kampa gireceklerini söyledi.

Toparlanma kampı yaptıklarını vurgulayan Göktekin, "Avrupa Şampiyonası'ndan yeni döndük. Antrenman planlamasını da o yönde yaptık. Taktik antrenmanlara biraz daha fazla zaman ayrıldı. Olimpiyatta yapılacak seriler üzerine çalışma yapıldı." diye konuştu.

Göktekin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların performanslarının üst seviyeye çıkarılması için analizlerin yapıldığını kaydetti.

İzmir kampının kısa süreceğini, daha sonra iki haftalık yurt dışı kampının yapılacağını aktaran Göktekin, olimpiyatlara yönelik hazırlık çalışmalarını kamplarda sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu kampını tamamladı - Son Dakika

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