Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda başarı için form tutuyor Açıklaması - Son Dakika
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Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda başarı için form tutuyor Açıklaması

03.08.2022 11:50
Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda başarı için form tutuyor Açıklaması

Artistik cimnastikte Türkiye adına başarılara imza atan Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek için Bolu kampında güç depoluyor.

Artistik cimnastikte Türkiye adına başarılara imza atan Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek için Bolu kampında güç depoluyor.

Bolu'da kampa giren Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörleri Mergül Güler Yılmaz gözetiminde günde çift antrenman yapan milli sporcular, hazırlık sürecinin ardından Almanya'nın Münih kentine gidecek.

Kamp kadrosunda yer alan milli sporculardan 31 yaşındaki Göksu Üçtaş Şanlı, şampiyonada kürsüye çıkarak başarılarına yenisini eklemek istiyor.

2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp bu branşta Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan, 2020'de Avrupa ikincisi olarak Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandıran Şanlı, seçmelerin ardından yer almayı hedeflediği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile yarışmalara katılma serüvenini sonlandırmayı planlıyor.

"Yoğun bir sezon olacak"

Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Şanlı, kazandığı ve kıl payı kaçırdığı madalyaların olduğunu ancak her seferinde bir sonraki yarışma için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Milli takımla Bolu kampında çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Şanlı, "11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası var. Bu yarışma bizim için önemli. Takım olarak hedeflerimiz var. Hedeflerimizi gerçekleştirip Dünya Şampiyonası'na da takım halinde gitmek istiyoruz. Bireysel olarak kendi hedeflerim var; yer aletinde final yapmak istiyorum öncelikli olarak." diye konuştu.

Şanlı, 2023 yılında olimpiyat oyunları için seçme yarışmalarının olacağını aktararak, "Yine yoğun bir sezon olacak. Hızlı bir şekilde antrenmanlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Herkesin cimnastiği ne zaman bırakacağını merak ettiğini belirten Şanlı, "Hedeflerim arasında son olarak Paris Olimpiyat Oyunları var. Seneye seçme yarışmalarını geçersem olimpiyata gideceğim ve olimpiyat benim için son olacak." ifadelerini kullandı.

Şanlı, hem kendisi hem de ailesi için büyük fedakarlık isteyen bir spor branşında mücadele ettiğini belirterek, "Sürekli yarışmalara giderek kızım Lina'dan uzak kalıyorum. Buna değsin istiyorum. Onun için de çok çalışıyorum. Onları da mahcup etmek istemiyorum. Onlar da benim kadar fedakarlık yapıyorlar gerçekten. O da benden ayrı kalıyor. Lina, Bulgaristan'da dedesi ve babaannesiyle beraber. İnşallah yarışmalar bittikten sonra da birlikte olacağız." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Göksu, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda başarı için form tutuyor Açıklaması - Son Dakika

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