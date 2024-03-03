Şehitkamil Belediyesi Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapıyor

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Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en prestijli satranç şampiyonlarından biri olan organizasyonda, bu yıl 9 tur boyunca 100 kadın sporcu şampiyonluk için mücadele edecek.

Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış seremonisine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Alıncak, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Levent Demir, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp yöneticileri, antrenör ve sporcular katıldı.

"Kadınların Her Hamlesi, Her Adımda Başarı Hikayesi" mottosu ile gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de içine alan 3-9 Mart 2024 tarihleri arasında Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam edecek. Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara toplam 250 bin TL nakdi ödül verilecek. Dereceye giren sporculara aynı zamanda Arzum tarafından çeşitli hediyeler de armağan edilecek.

"Milli Takım'a sporcularımızı gönderdik"

Satranç branşı özelinde Türk sporuna destek olmaya devam edeceklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren seçmiş olduğumuz ana branşlardan birisi satranç. Bu noktada Sürekli Satranç Eğitim Merkezimiz ile birlikte yalnızca kendi eğitim merkezlerimizde değil, tabana yayılabilecek şekilde, ana sınıflarından başlamak üzere minik hamleleri de beraber başlattığımız bir çalışmamız var. Ben, Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten önemsiyoruz ve bu önemseme de yalnızca kendi belediyemizi önemsemenin ötesinde istediğimiz tek bir şey var. Milli sporcular yetiştirmek. Yarın, dünyanın her köşesinde ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutturmak istiyoruz. Çok şükür, şu anda Milli Takım'a sporcularımızı gönderdik. İnşallah bugünkü gerçekleşecek olan bu turnuvayla birlikte 2024'ün enlerini çıkartmış olacağız. Avrupa yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ben, katılımlarınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederken, Federasyon Başkanımızın şahsında tüm ekip arkadaşlarımla birlikte emeği geçen bu organizasyondaki her bir bireye yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim"

Şampiyonanın Gaziantep'te yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Satranç Federasyonumuzu, şehrimizde, ilçemizde görmekten son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bireylerin zihinsel gelişimlerine bu kadar olumlu katkı sağlayan bir sporun şehrimizde, ilçemize, ülkemizde bu kadar gelişmesi de ayrı bir mutluluk kaynağı. Ben, federasyonumuza ve buraya gelen sporcularımıza, ev sahipliğinden dolayı da Belediye Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederim. Sporcularımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Belediyemizin desteğiyle bu önemli organizasyonu yapıyoruz"

Türk satrancının son 11 yıldaki yükselişinin dünya satranç otoritelerinin de dikkatini çektiğini ve takdir topladığını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının yükselişinde kadınların başarısı önemli role sahip olduğunu vurguladı. Federasyon Başkanı Tulay, "Yıllardan beri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada yapmaya gayret ettiğimiz Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Türkiye Satranç Federasyonu'nun ön önemli etkinliklerinden, turnuvalarından biridir. Bugün, burada ülkemizin değişik illerinden gelmiş 100 kıymeti kadın sporcumuz var. Özellikle kadınların son zamanlarda satranç sporuna ilgi duymaları ve yöneticilik vasfında da yer almaları, bizler için son derece önemli. Kadınlarımızın, kızlarımızın, sporun her alanında olmalarıyla gurur duyuyoruz ve böylesine organizasyonların, şampiyonaların da tüm ülkeye örnek olmasını arzu ediyoruz. Son yıllarda yerel yönetimlerimizin desteğini almak, Türkiye Satranç Federasyonunun gücüne güç katmıştır. Burada, ülkemizin en güzel illerinden biri olan Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyemizin desteğiyle bu önemli organizasyonu yapıyoruz. Ben özellikle sadece bu şampiyonasının içindeyim. Son yıllarda Türk satrancına, Gaziantep satrancına ve Milli Takım sporcularına verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Belediye Başkanlarımızın desteği, bizim satranç sporunda; dünyada, Avrupa'da söz sahibi olmamızı elbette sağlayan etkenlerden biri. Türk kadınlarına yaraşır bir şekil almış bu şampiyonada emek veren, destek olan herkese gönül doğusu teşekkür ediyorum ve sporcularıma başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP