AS Monaco EuroLeague Finaline Yükseldi

SALON: Etihad Arena

HAKEMLER: Milan Nedovic, Ilija Belosevic, Emilio Perez Pizarro

OLYMPİAKOS: Walkup 2, Williams-Goss 12, Vildoza, Lee 1, Fall 2, Vezenkov 7, Papanikolaou 2, Peters 3, Milutinov 8, Mckissic, Fournier 31

AS MONACO: Okobo 7, Blossomgame 12, Loyd, Theis 5, Diallo 22, Jaiteh 11, Strazel 2, Calathes 2, James 17

1'İNCİ PERİYOT: 17-17

DEVRE: 32-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-57

EuroLeague Final Four yarı final karşılaşmasında Olympiakos'u 78-68 mağlup eden AS Monaco, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Fransız ekibi AS Monaco tarihinde ilk kez EuroLeague finaline yükseldi. Maçın en skorer ismin Yunan ekibi Olympiakos'dan 31 sayıyla Fournier oldu.

EuroLeague finali 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de Etihad Arena'da oynanacak. Üçüncülük maçı ise yine aynı gün iki Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak.