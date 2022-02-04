ASKF'den Fillikçioğlu'na teşekkür plaketi

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu'na amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Arıkan ve beraberindeki heyetin talep ve önerilerini dinleyen İl Müdürü Fillikçioğlu, her zaman sporun destekçileri olduğunu belirtti.

İl Müdürü Fillikçioğlu'nun sporcu dostu olduğunu ifade eden ASKF Başkanı Hasip Arıkan; "İl genelindeki 172 amatör spor kulüplerimiz, başta futbol olmak üzere birçok spor dallarında faaliyet gösteriyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın amatör spora katkılarının bilincindeyiz. Pandemiden dolayı kulüplerimizin yaşadığı büyük sıkıntıya karşı geçen günlerde yapılan 1 Milyon 439 Bin TL'lik nakdi yardım kulüplerimize can suyu oldu. İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na ile Valimiz Hüseyin Aksoy'a şahsım ve federasyonum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Amatör kulüplerine maddi desteklerimiz aralıksız sürüyor"

Göreve geldiği günden bu güne kadar amatör kulüplerinin sürekli destekçisi olduğunu belirten Fillikçioğlu; "Aydın sınırları içerisine yeni dahil ettiğimiz tesislerle birlikte ilimiz canlandı ve cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor. Bu yüzden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Ülkemizde uyuşturucu ve terörle mücadele noktasında en önemli kullanılacak argümanlardan birinin spor olduğunun bilincindeyiz. Bundan dolayı da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN