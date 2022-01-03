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ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı - Son Dakika

ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı

03.01.2022 12:01

- ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı Başkent'te sporu ve sporcuyu desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmek amacıyla 'Ankara'da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi'ni hayata geçirdi.

- ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı

ANKARA - Başkent'te sporu ve sporcuyu desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmek amacıyla 'Ankara'da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi'ni hayata geçirdi. ASKİ Spor Kulübü bu kapsamda birçok spor branşıyla Başkentli çocukları buluşturmaya devam ediyor. Batıkent Spor Salonu ve Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde ücretsiz verilen badminton kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Başkent'te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek vermeye de devam ediyor.

ASKİ Spor Kulübü'nün 'Ankara'da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi' kapsamında öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına sporu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği ve birçok branşta düzenlenen ücretsiz spor eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Başkentli çocuklar badminton'u sevdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde başlatılan projede 6-16 yaş arası çocuklar, uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde Batıkent Spor Salonu ve Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde badminton eğitimi almaya başladı.

ASKİ Spor Kulübü Badminton Antrenörü Yasemin Çakmak, kursu açtıktan sonra hem ailelerin hem de çocukların badminton sporunu sevdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın öncülüğünde başlattığımız ücretsiz spor eğitimi projesi kapsamında badminton eğitimlerimiz haftada iki gün Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde devam ediyor. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının yanı sıra spora merak veren ailelerin çocukları da katılabilir. Badminton'u seven ve yapmak isteyen gençlerimizi eğitimlere bekliyoruz."

Geleceğin şampiyonlarından Başkan Yavaş'a teşekkür

ASKİ Spor'un topluma yeni milli sporcular kazandırmak için başlattığı projeye çocuklarını getiren aileler ve antrenmanlarda ter döken çocuklar, spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür etti:

Azranur Şeker: "Badminton eğitimi almak için geldim. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor hocalarımız da bizimle yakından ilgileniyor."

Kardelen Boylu: "Hocalarımız bize badminton atışlarını gösteriyor bizlere çok yardımcı oluyor."

Elif Özdemir: "Kurslarda öğretmenlerimizle birlikte oyunlar oynuyoruz. Arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyoruz."

Muhammed Emin Yavuz: "Hocalarımız bize badmintonda atışların nasıl yapıldığını gösteriyor bizimle yakından ilgileniyor."

Kamer Boyra (Veli): "Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarımıza yönelik başlatmış olduğu spor projesinden çok memnunum çocuklarımız spor yapma imkanı buluyor hem de eğleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yusuf Yüksel (Veli): "Torunumu badminton kursuna getirdim. Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde çocuklarımız spor yapabiliyor. Çocuklarımıza böyle bir imkan sağladığı için Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim."

Gülderen Özdemir: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ücretsiz spor eğitimlerinden çok memnunum. Çocuklarımız gerçekten kaliteli eğitimler alıyor hocalar tek tek ilgileniyor. Çocuklarımız mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz."

ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı
ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı
ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı

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Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Spor, Badminton, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ASKİ Spor Kulübü, Başkentli çocukları badminton ile tanıştırdı - Son Dakika Spor


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