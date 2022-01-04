Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor

Transferde kolları sıvayan Galatasaray'a, İtalya'dan kötü haber geldi. Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Polonyalı golcünün Genoa ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.
Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki forvet, 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'nın yolunu tutacak.
Aslan'da kısa süre önce gündeme gelen Piatek için kiralama teklifi yapılmıştı. Fatih Terim hücum hattındaki eksikten dolayı yıldız oyuncunun transferini çok istiyordu.
2018-2019 sezonunda Genoa forması giyen yıldız oyuncu, 21 maçta attığı 19 golün ardından 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.
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