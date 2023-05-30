Aslan devler sahnesine çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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Aslan devler sahnesine çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

30.05.2023 23:02

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. 1. ön elemeden gelecek 15 takımdan biriyle eşleşecek temsilcimizin rakiplerinin büyük kısmı netleşti. Muhtemel rakiplerimiz arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.

Inter'in İtalya Serie A'yı 4. bitirmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Temsilcimizin ön elemedeki rakiplerinden bazıları belli oldu.

RAKİPLERDEN 12 TANESİ BELLİ

Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne elemeden katılacak Galatasaray, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle rakip olacak. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden 12 tanesi belli oldu.

HAGI VE RIERA RAKİP OLABİLİR

Süper Lig şampiyonu Galatasaray sezonu 25-26 Temmuz'da atacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanza ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.

Muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:

  • Maccabi Haifa - İsrail
  • Hacken - İsveç
  • Karabağ - Azerbaycan
  • Ferencvaros - Macaristan
  • Rakow Czestochowa - Polonya
  • Astana - Kazakistan
  • Slovan Bratislava - Slovakya
  • BATE Borisov - Belarus
  • Sheriff - Moldova
  • Zalgiris - Litvanya
  • Farul Constanza - Romanya
  • Olimpija - Slovenya
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Son Dakika Spor Aslan devler sahnesine çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika


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