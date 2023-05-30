Inter'in İtalya Serie A'yı 4. bitirmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Temsilcimizin ön elemedeki rakiplerinden bazıları belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne elemeden katılacak Galatasaray, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle rakip olacak. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden 12 tanesi belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray sezonu 25-26 Temmuz'da atacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanza ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.
Muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:
Son Dakika › Spor › Aslan devler sahnesine çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika