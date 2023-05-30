Aslan'ı şampiyonluk kesmiyor! Galatasaray'ın yeni hedefi çok iddialı - Son Dakika
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Aslan'ı şampiyonluk kesmiyor! Galatasaray'ın yeni hedefi çok iddialı

30.05.2023 22:25

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Resmi hesabından Şampiyonlar Ligi temalı video paylaşan Galatasaray, üstüne düştüğü "Yetmez bize bir kupa, hedef artık Avrupa!" notuyla taraftarını coşturdu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun kazanıldığı maçta golleri sırasıyla Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

ASLAN DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKIYOR

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak. 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Aslan, 77 gol atıp kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray, 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.

Aslan'ı şampiyonluk kesmiyor! Galatasaray, taraftarına yeni hedefini resmen ilan etti

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray şampiyon olur olmaz taraftarını daha da coşturacak bir paylaşım yaptı. Şampiyonlar Ligi görseli ve müziğini kullanan Aslan, Galatasaray logolu videosuna "Yetmez bize bir kupa, hedef artık Avrupa!" notunu düştü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma etkileşim yağdır.

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Galatasaray, Spor, Son Dakika

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