Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli - Son Dakika
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Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli

08.07.2022 19:41

Sarı-kırmızılı takımın transferi için anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı. Portekizli futbolcu sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak ve Galatasaray'ın Avusturya kampına dahil olacak. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Porto'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Porto forması giyen Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu transfer için Porto'ya 3 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve futbolcunun senelik 2 milyon 700 bin euro kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeli
Sergio Oliveira

GEÇEN SEZON KARNESİ

Geçen sezonun yarısını Porto'da yarısını da Roma'da geçiren Oliveira, Portekiz Ligi'nde 13 maçta 2 gol attı. 30 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A'da ise 14 maçta 2 gol-1 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giyen futbolcu 1 gol atarken, Konferans Ligi'nde mücadele ettiği 5 maçta ise yine 1 kez fileleri havalandırdı.

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Son Dakika Spor Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli - Son Dakika
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