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Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. - Son Dakika

Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

06.02.2022 18:02
Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Alanya'nın golünü 39'da Wilson kaydetti, 41'de Kerem cevap verdi. Aslan, yaklaşık yarım saat 10 kişi oynayan rakibine karşı galibiyet golünü atamadı. Galatasaray ligdeki son 5 maçında yalnızca 1 puan alabildi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki kabusu devam ediyor. Cim-Bom, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

GOLLER İLK YARIDA

Maçta perdeyi 39. dakikada Alanya'dan Wilson açtı. Alanya'nın sevinci uzun sürmedi. Kerem 41'de Galatasaray'a eşitliği getirdi.

Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

JUANFRAN KIZARDI

İkinci yarıda dengede giden maçta 70. dakikada işler değişti. Juanfran, Babel'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Galatasaray uzatmalar bölümü de dahil yaklaşık yarım saat 1 kişi üstün oynadı. Ancak sonuç değişmedi.

Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

5 MAÇTIR 3 PUAN YOK

Ligde son 4 maçından yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasında mağlubiyet serisini bozdu. Ancak 3 puan hasreti dinmedi. Galatasaray son 5 maçından 1 puan çıkarabildi.

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Son Dakika Spor Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. - Son Dakika
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