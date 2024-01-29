Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK\'yı son anda devirdi

Fenerbahçe ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.
29. dakikada kullanılan serbest vuruşta seken topa Papy Djilobodji sol kanattan ortaladı. Kalabalık arasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafayla köşeye vuruşu ağlara gitti. Gaziantep FK 1-0 öne geçti.
1-0 öne geçen konuk takımın gol yollarında etkili olduğu pozisyonlarda yıldızlaşan Muslera, üst üste net kurtarışlar yaparak ilk yarıda farkın açılmasını engelledi.
Maçın 63. dakikasında Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
72. dakikada Zaha'nın ceza sahası içine pasında Icardi, Halil'e bıraktı. Halil'in de Zaha'ya bıraktığı pasta Zaha düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 1-1 oldu.
Maçın 78. dakikasında Galatasaray, Wilfried Zaha ile bir kez daha direğe takıldı. Ceza alanı içinden Zaha'nın yaptığı vuruş savunmadan sekip direğe isabet etti, seken topta Halil'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Galatasaray maçta 4. kez direğe takılmış oldu.
Maçın 89. dakikasında sol çaprazda önünde bulduğu topa çok sert vuran Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye gönderdiği topla durumu 2-1'e getirdi. Mücadele bu skorla tamamlandı, sarı-kırmızılılar 3 puanı kaptı.
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