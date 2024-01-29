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Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi - Son Dakika
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Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Zaha ve Barış Alper Yılmaz attı.

29.01.2024 - 21:45,  Güncelleme: 22:10
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Fenerbahçe ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

ARDA KIZILDAĞ PERDEYİ AÇTI

29. dakikada kullanılan serbest vuruşta seken topa Papy Djilobodji sol kanattan ortaladı. Kalabalık arasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafayla köşeye vuruşu ağlara gitti. Gaziantep FK 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı geriden gelip devirdi

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

1-0 öne geçen konuk takımın gol yollarında etkili olduğu pozisyonlarda yıldızlaşan Muslera, üst üste net kurtarışlar yaparak ilk yarıda farkın açılmasını engelledi.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı geriden gelip devirdi

ICARDI ATTI, BAYRAK HAVADA

Maçın 63. dakikasında Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı geriden gelip devirdi

ZAHA EŞİTLEDİ

72. dakikada Zaha'nın ceza sahası içine pasında Icardi, Halil'e bıraktı. Halil'in de Zaha'ya bıraktığı pasta Zaha düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 1-1 oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı geriden gelip devirdi

GALATASARAY DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Maçın 78. dakikasında Galatasaray, Wilfried Zaha ile bir kez daha direğe takıldı. Ceza alanı içinden Zaha'nın yaptığı vuruş savunmadan sekip direğe isabet etti, seken topta Halil'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Galatasaray maçta 4. kez direğe takılmış oldu.

BARIŞ ALPER FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 89. dakikasında sol çaprazda önünde bulduğu topa çok sert vuran Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye gönderdiği topla durumu 2-1'e getirdi. Mücadele bu skorla tamamlandı, sarı-kırmızılılar 3 puanı kaptı.

Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK\'yı son anda devirdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Gürhan TUNALI: Yine direkten döndü Galatasaray. Bakalım haftaya Samsunspor dan nasıl kurtulacaksınız... Yanıtla 21 20
  • Recep Yaşakan: ben burada Galatasaray taraftarlara sesleniyorum Kerem aktürkoğlu'na niye protesto ediyorsunuz Galatasaray'ın en iyi oyuncusu odur zaten mücadele ediyor Yanıtla 10 11

Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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