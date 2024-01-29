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Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

29.01.2024 - 22:31,  Güncelleme: 22:46
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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR"

Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" denildi.

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Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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