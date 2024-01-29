Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı.
Galatasaray, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.
Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" denildi.
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