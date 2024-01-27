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Aspendos'ta düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi başladı - Son Dakika
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Aspendos'ta düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi başladı

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin ilki Aspendos'ta başladı. Yerli ve yabancı 13 takımdan 158 sporcu yarışa katıldı. Yarışın startını Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Yarışlar, Antalya'nın turizm potansiyelini artırmak ve kış aylarında otelleri doldurmak amacıyla düzenleniyor.

27.01.2024 - 12:28,
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CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı

Namık Kemal KILINÇSERİK, (DHA) - Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin ilki Aspendos'ta başladı.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan start alan yarışa yerli ve yabancı 13 takımdan 158 sporcu katıldı. Yarış öncesi sporcular Aspendos Antik Tiyatrosu'nda isimlerinin yazılı olduğu panoya imza attı. Yarışın startını Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Vali Şahin'e Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Ali Bahar, Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan ve turizmci Deniz Şahin eşlik etti. Sporcular Belek Turizm Merkezi güzergahındaki 139,6 kilometrelik parkura pedal çevirecek.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, bu sezon 3 bin 500'den fazla bisiklet sporcusunun Antalya'da kamp yaptığını anlattı. Antalya'nın futbolda kamp merkezine dönüştüğünü anlatan Vali Şahin, Son zamanlarda golf turizmi de önem kazandı. Şimdi de bisikleti ekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başlangıcı burada oldu. Profesyonel, amatör organizasyonları Antalya'da yapıyoruz. Uluslararası organizasyonda bir aradayız. Genel yarışmaya puan veren turnuva. Antalya turizmini 12 aya yayabilmek için organizasyonları devam ettireceğiz. Antalya turizmin merkezi olduğu gibi spor turizminin de merkezi olmaya devam edecek diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan ise şunları söyledi

Uluslararası Bisiklet Federasyonu bu yarışları Türkiye'ye verdi. Türkiye olarak yarışları başarıyla gerçekleştireceğiz. Yarışların hepsi Antalya bölgesindeki antik şehrimizden veya ören yerlerinden start alacak. Kentin ve ülkenin tanıtımına katkı sağlanacak.

Turizmci Deniz Şahin ise şöyle konuştu

Golf, futbol ve tenisten sonra bisiklet turizmine de destek veriyoruz. Spor turizminde büyük potansiyel görüyoruz. Kışın dolduramadığımız otellerimizi spor turizmi ile gelecek misafirlerimizle doldurmak istiyoruz. Antalya tenis oynamak için mükemmel bir yer.

Yarışların ikinci serisi Antalya Expo'da Expo Kriteryum ismi ile yapılacak. (DHA)

Aspendos\'ta düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi başladı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aspendos'ta düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi başladı - Son Dakika
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