Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

07.11.2022 00:18
Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Aston Villa'nın Manchester United'ı 3-1 yendiği mücadeleye Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in oyunun devam ettiği esnada adeta güreşir gibi yaka paça birbirlerine girdiği an damga vurdu. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Cristiano Ronaldo'nun karıştığı kavga damga vurdu.

ADETA SAHA ORTASINDA GÜREŞTİLER

Karşılaşma 3-1 Aston Villa'nın üstünlüğü ile devam ederken Cristiano Ronaldo ile Tyrone Mings'in bir pozisyonda birbirlerine girmesi maçın önüne geçti. Manchester United'ın kenar ortası yapacağı sırada Ronaldo'yu engellemek isteyen Mings bir anda kendisini Portekizli yıldızla güreşirken buldu.

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RONALDO AYAKTA KALDI

Boğuşma sonunda Ronaldo, Mings'i yere düşürürken kendisi ayakta kaldı. Diğer futbolcuların ikilinin yanına gitmesiyle olay çok büyümeden sona erdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Aston Villa FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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