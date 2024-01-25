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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanda takımın son transferi Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal da yer aldı.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
25.01.2024 - 17:55,  Güncelleme: 17:57
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında 29 Ocak Pazartesi günü Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmana takımın son transferi Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal da katıldı.

Kaynak: AA
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