Asude Sarı'nın Bilek Güreşi Başarısı - Son Dakika
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Spor

Asude Sarı'nın Bilek Güreşi Başarısı

Asude Sarı\'nın Bilek Güreşi Başarısı

Asude Sarı, anne ve babasına verdiği sözle Kütahya'da bilek güreşinde il birincisi oldu.

09.02.2025 12:10
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinden Asude Sarı, bilek güreşinde il dereceleri yaparak döndü.

Kütahya'da düzenlenen 75+ kg bilek güreşi turnuvasında Asude Sarı, sol kolda il birincisi sağ kolda ise üçüncü oldu. Tunçbilekli şampiyon sporcu, 4 ay önce trafik kazasında vefat eden anne babasına verdiği sözü tuttu. Geçirdiği trafik kazasında anne ve babasını kaybeden genç sporcu Asude Sarı, bilek güreşinde elde ettiği derecelerle gururlandırdı.

Geçtiğimiz yıl hem sağ hem de sol kolda Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan Asude, başarılarına yenilerini eklemeye devam edeceğini söyledi. Son olarak Kütahya'da düzenlenen 75+ kg bilek güreşi turnuvasına katılan genç sporcu, sol kolda birinci, sağ kolda ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Asude, "Başarılarımı annem ve babama adamıştım. Onlara, beni izlemeye gelemeseler de her zaman en iyisini yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün, o sözümü tuttum. Ne kadar zor olursa olsun pes etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Bu sözleriyle duygularını dile getiren Asude, bundan sonraki turnuvalar için çok daha sıkı çalışacağını belirtti. Yaşadığı acıya rağmen sporla hayata tutunduğunu ifade eden başarılı sporcu, ilerleyen süreçte daha büyük şampiyonalarda yer almak için antrenörü Fatih Sam ile antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, trafik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asude Sarı'nın Bilek Güreşi Başarısı - Son Dakika

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