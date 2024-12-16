Asuman Çığlıoğlu'nun Dünya Şampiyonu Hedefi - Son Dakika
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Asuman Çığlıoğlu'nun Dünya Şampiyonu Hedefi

Asuman Çığlıoğlu\'nun Dünya Şampiyonu Hedefi

Avrupa şampiyonu kick boksçu Asuman, 2025 Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

16.12.2024 11:49
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Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu'nun 2025 yılında Dünya Şampiyonası'ndaki hedefi de birincilik kürsüsü.

Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki Asuman, Yunanistan'da 2- 10 Kasım tarihlerinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için çalışmalarına tekrar başlayan milli kick boksçu, antrenörü Emrah Şahanoğlu ile birlikte yoğun bir kamp sürecine girdi.

Kastamonu'da çalışmalarını sürdüren Asuman, 2025 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Asuman Çığlıoğlu, AA muhabirine, 13 yıldır kick boks yaptığını söyledi.

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Asuman, "Şampiyonaya gitmeden önce röportaj yaptığınızda bu sene çok inandığımızı, çok sistemli çalıştığımızı söylemiştim. Antrenörümle birlikte çalışma sistemimizi değiştirdik. Her yıl aslında çok iyi hazırlanıyorduk ama bu yıl sistemimizde farklılıklar yaptık. Avrupa şampiyonu olacağıma inanıyordum. Antrenörüm sayesinde bütün rakiplerle farklı sistemle dövüştüm ve Avrupa şampiyonluğunu elde ettim. İlk birkaç gün o Avrupa şampiyonu olmanın büyüsündeydim." dedi.

Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Asuman, final maçının ardından bayrakla birlikte ringin içinde koşma hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

"İnşallah dünya şampiyonluğunu alacağıma inanıyorum"

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası için çalışmalara başladığını anlatan Asuman, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. 2025 yılında Dünya Şampiyonası var. Onun için çalışmalara başladım. İnşallah dünya şampiyonluğunu alacağıma inanıyorum. 2025 yılının Ocak ayından itibaren Türkiye şampiyonası var. Türkiye'de yapılan birkaç maç daha olacak. Bu maçlarda da en yüksek puanı alan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyor. İnşallah Türkiye Şampiyonası'ndan itibaren tüm maçlarda şampiyon olacağım. Şu an çalışmalara başladık. Aynı sistemde devam ediyoruz. Üzerine koymaya devam ediyoruz. Avrupa şampiyonu oldum ama bazı eksikliklerim vardı. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Avrupa şampiyonluğunu hallettim, dünya şampiyonu da olmayı çok istiyorum. Şimdi bunun üzerine koyarak dünya şampiyonu olacağım."

Şahanoğlu: "Ben sporcuma güveniyorum"

Antrenör Emrah Şahanoğlu, 2007 yılından itibaren çalıştırıcılık yaptığını, milli takımlara birçok sporcu yetiştirdiğini belirtti.

Asuman Çığlıoğlu'nun en başarılı sporcusu olduğunu kaydeden Şahanoğlu, "Kendisinin her başarısında gurur duyduk. Nihayetinde de geçen ay sporcumuz Avrupa şampiyonu oldu. Yunanistan'dan tüm Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı dinletti. Bunun için biz gerçekten çok mutluyuz. Şimdiki hedefimiz de Dünya Şampiyonası. Ben sporcuma güveniyorum. İnşallah aynı şekilde Dünya Şampiyonası'nda da bayrağımızı zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Asuman Çığlıoğlu'nun Dünya Şampiyonu Hedefi - Son Dakika

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