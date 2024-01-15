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Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore liderlik için yarışıyor - Son Dakika
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Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore liderlik için yarışıyor

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore, aldıkları galibiyetlerle E Grubu'nun ilk iki sırasında yer aldılar.

Asya Kupası\'nda Ürdün ve Güney Kore liderlik için yarışıyor
15.01.2024 - 23:05,  Güncelleme: 23:07
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 3 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 4. gününde D Grubu'nda tek, E Grubu'nda 2 maç oynandı.

D Grubu'nda Irak, Endonezya'yı Mohanad Ali'nin 17, Osama Rashid'in 45+7 ve Aymen Hussein'in 75. dakikadaki golleriyle 3-1 mağlup etti. Endonezya'nın golü 37. dakikada Ferdinan'dan geldi.

Böylece dün oynadığı Vietnam maçını 4-2 kazanan Japonya, D Grubu'nun zirvesinde, Irak ise daha az gol atması sebebiyle 2. sırasında yer aldı.

Ürdün ve Güney Kore 3 puanla başladı

E Grubu'ndaki Güney Kore- Bahreyn mücadelesi de 3-1 sona erdi. Güney Kore, 38. dakikada Hwang In-beom, 56 ve 68. dakikada Lee Kang-in'in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı. Bahreyn'in golünü ise 51. dakikada Abdullah Al Hashash kaydetti.

Grubun diğer müsabakasında Ürdün, Malezya'yı Mahmoud Al Mardi'nin 12 ve 32, Mousa Al Tamari'nin de 18 (penaltıdan) ve 85. dakikadaki golleriyle 4-0 yendi.

Bu sonuçların ardından E Grubu'nun ilk sırasına yerleşen Ürdün'ü, averaj farkıyla Güney Kore takip etti.

Kaynak: AA
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