Ata\'ya Saygı Bisiklet Turu Başlıyor

İstarnbul'dan yola çıkan ve Eskişehir'e ulaşan Dolunay Bisiklet Kulübü üyesi 20 sporcu, "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" kapsamında Eskişehirli sporcularla Ankara'ya gidiyor.

İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan Dolunay Bisiklet Kulübü'nün 20 kişilik sporcu kafilesi Eskişehir'e ulaştı.

Geceyi Eskişehir'de konaklayarak geçirecek olan ekip, yarın sabah Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının da eşlik edeceği "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" kapsamında Anıtkabir'e ulaşmak üzere yeniden yola çıkacak. - ESKİŞEHİR