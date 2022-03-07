Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.03.2022 22:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin GözütokGaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Caulker, Furkan Soyalp (Dk. 57 Muhammet Demir), Tosca (Dk. 76 Messaoudi), Oğuz Ceylan (Dk. 57 Kitsiou), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Vetrih), Figueiredo (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Caulker, Furkan Soyalp (Dk. 57 Muhammet Demir), Tosca (Dk. 76 Messaoudi), Oğuz Ceylan (Dk. 57 Kitsiou), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Vetrih), Figueiredo (Dk. 86 Mirza Cihan), Sagal, Maxim

Atakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro (Dk. 78 Saint-Louis), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım), Adekugbe, El Kaabi, Burak Öksüz, Sadık Baş (Dk. 23 Emre Kaplan), Diouf

Goller: Dk. 5 ve 79 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 20 Ribeiro, Dk. 29 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 40 Onur Ergün, Dk. 73 Adekugbe (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, 2-2 berabere kaldı.

47. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya yükselen Figueiredo'un kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

53. dakikada sağ taraftan köşe atışını kullanan Maxim'in ortasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

65. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta El Kaabi'nin ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan gole izin vermedi.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

79. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

90+4. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan El Kaabi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda, top dışarı çıktı.

Mücadele, 2-2 sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Hatayspor: 2 (Maç Sonucu) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Hatayspor: 2 (Maç Sonucu)

Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Gaziantep, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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