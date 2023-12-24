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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Mersin'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor, son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, Beşiktaş'ı yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş\'ı ağırlıyor
24.12.2023 - 10:21,
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Mersin'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 4 haftada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Topladığı 19 puanla 11. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ı yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Kaynak: AA
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