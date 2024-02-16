Atakaş Hatayspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mersin'de EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Hatayspor, maçın son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.

16.02.2024 20:23
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mersin'de EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Hatayspor, maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Maçın oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.

Kaynak: AA

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