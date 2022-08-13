Trabzonspor'da Edin Visca'dan teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor'da Edin Visca'dan teşekkür mesajı Açıklaması

13.08.2022 15:51
Trabzonspor'da Edin Visca'dan teşekkür mesajı Açıklaması

Atakaş Hatayspor ile dün oynan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti.

Atakaş Hatayspor ile dün oynan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti.

Visca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dün gece talihsiz bir sakatlık yaşadığını ifade ederek, "Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim." dedi.

Taraftarların mesajlarının kendisine moral verdiğini ifade eden Visca, "Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum. Sevgili taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi grupları için takımımıza sonuna dek destek vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul'da ameliyat

Trabzonspor'un Boşnak futbolcusunun ameliyatının İstanbul'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Bordo-mavili futbolcunun 2,5 ila 4,5 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Edin Visca, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Edin Visca'dan teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika

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