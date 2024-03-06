Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılacak olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 3 bin kişilik Spor Salonu projelerinin temelini atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz. Betonlaşmanın önüne set gerdik, ranta izin vermiyoruz' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, soyunma odasında torpil atarak takım arkadaşlarını korkuttu. Olayın ardından Balotelli'nin bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İtalyan forvetin yaktığı torpili uzak bölgedeki takım arkadaşlarının hazırlandığı bölgeye fırlattığı görüldü.
Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunu koruyan Esenler Erokspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 63'e çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, Isparta 32'yi 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu da açıklandı.
Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği'ne 62 ilden 410 sporcu katıldı. Turnuvada kızlarda 9 farklı kiloda, erkeklerde ise 9 farklı kiloda birincilik elde edildi. Türkiye Judo Federasyonu, organizasyonun sporcuların ve antrenörlerin rakiplerini tanımaları için önemli olduğunu belirtti. Turnuvaya katılan Ceylin Şimşek ise olimpiyatlarda ve Avrupa'da derece yapmayı hedeflediğini söyledi.
Yeni Zelanda'daki Cook Strait Kanalı'nı geçerek OCEANS-7 yolunda bir aşamayı daha geride bırakan İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Estonya-Talinn'deki Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Avcı, ince buz tabakasıyla kaplı, sıfır derecelik denizde yapılan yarışta 200 metre kurbağalamada yaş kategorisinde birinciliği elde etti. Ayrıca genel klasman ve serbest yaş grubunda gümüş madalya kazanan Avcı, OCEANS-7 yolunda tarihe geçmek için ilerliyor.
TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları sona erdi. Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Kırklarelispor ile Altınordu arasındaki maç ise 0-0 berabere sonuçlandı. Kırmızı Grup'ta ise Fethiyespor, Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi. İnegölspor ise Düzce Cam Düzcespor'a 1-3 mağlup oldu.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi verdi. Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında kadroda olmayacağı belirten İnce, Serge Aurier'in yaklaşık iki hafta daha sahalardan uzak kalacağını ve Davinson Sanchez'in bugün yapılan idmanda yer alamayacağını duyurdu.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı. Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı kişiye ilk müdahaleyi, doktor belediye başkan adayı Dr. Halil Nacar yaptı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye 112 ekibi gelene kadar müdahale eden Nacar, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
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