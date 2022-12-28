Tatil için Türkiye'de olan Merih Demiral ve ailesi, İtalya'dan gelen üzücü haberle yıkıldı!

Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Merih Demiral'ın evine hırsız girdi. Milli futbolcunun, Noel izninde tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelmesini fırsat bilen hırsızlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

MÜCEVHERLERİ ÇALDILAR

Calciomercatoit'in haberine göre, Merih Demiral'ın İtalya'daki evine hırsız girdi. Oyuncuyu öncesinde takip eden ve milli futbolcunun Türkiye'ye gitmesinin ardından evine giren hırsızlar, çok değerli mücevherler çaldı.

TÜRKİYE'DE KALDILAR

Yaşanan olay sonrası Merih Demiral ve ailesinin Türkiye'de kaldığı ve İtalya'ya henüz dönmediği ifade edildi. Yetkili makamların hırsızlarla ilgili soruşturması devam ediyor.