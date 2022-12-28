Tatil için Türkiye'de olan Merih Demiral ve ailesi, İtalya'dan gelen üzücü haberle yıkıldı! - Son Dakika
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Tatil için Türkiye'de olan Merih Demiral ve ailesi, İtalya'dan gelen üzücü haberle yıkıldı!

28.12.2022 10:51

Atalanta'da top koşturan Merih Demiral, Noel izninde tatili geçirmek için ailesiyle Türkiye'ye gelmişti. Milli futbolcunun Türkiye'ye gelmesinden sonra ise İtalya'daki evinin soyulduğu öne sürüldü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Merih ve ailesinin İtalya'ya dönmediği belirtildi.

Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Merih Demiral'ın evine hırsız girdi. Milli futbolcunun, Noel izninde tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelmesini fırsat bilen hırsızlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

MÜCEVHERLERİ ÇALDILAR

Calciomercatoit'in haberine göre, Merih Demiral'ın İtalya'daki evine hırsız girdi. Oyuncuyu öncesinde takip eden ve milli futbolcunun Türkiye'ye gitmesinin ardından evine giren hırsızlar, çok değerli mücevherler çaldı.

TÜRKİYE'DE KALDILAR

Yaşanan olay sonrası Merih Demiral ve ailesinin Türkiye'de kaldığı ve İtalya'ya henüz dönmediği ifade edildi. Yetkili makamların hırsızlarla ilgili soruşturması devam ediyor.

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SON DAKİKA: Tatil için Türkiye'de olan Merih Demiral ve ailesi, İtalya'dan gelen üzücü haberle yıkıldı! - Son Dakika
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