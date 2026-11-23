A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Neticede her iki maçı da kazanmak istiyoruz ama İtalya'daki sonuç ne olursa olsun buradaki maçı mutlak kazanmak için yola çıkacağız. Biraz sıkıntılı bir süreç olacak; bu pencere maçlarında belki A Milli Takımımızı alışık olduğumuz oyun tarzından farklı bir oyunla sahada görebiliriz ama kimse endişe etmesin. Sonuç ne olursa olsun milli formayı giyen hangi oyuncular sahada olursa olsun en iyi şekilde kazanmak için savaşacaklardır" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de İtalya'ya konuk olacak. Milliler, 29 Kasım Pazar günü ise saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda'yı ağırlayacak. Karşılaşmalar öncesi düzenlenen basın buluşmasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kenan Sipahi değerlendirmelerde bulundu.

ERGİN ATAMAN: HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Milli takımın oynayacağı karşılaşmaları değerlendiren A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Dünya Kupası'na katılma şansını elde eden şu anda Avrupa'daki tek takım biziz. Bu da bize bu iki maç öncesinde biraz daha rahatlık veriyor. Çünkü çok zorlu iki maç oynayacağız. Özellikle ilk oynayacağımız maç İtalya, daha sonra burada oynayacağımız İzlanda. Bu takımların hepsi grupta ilk üç sıraya girip Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmek için büyük bir mücadele veriyor. Bizim ise durumumuz biraz farklı. Tabi ki, sonuçta her maça kazanmak için çıkacağız. Ancak sonuçtan ziyade, özellikle İtalya maçında kadroyu biraz daha geniş tutup bugüne kadar yer vermediğimiz veyahut da daha az dakika alan oyuncularımızı oynatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'BAZI OYUNCULARI ANTRENMAN YAPMADAN İTALYA MAÇINA GETİRECEĞİZ'

Kadroya dair değerlendirmelerde bulunan Ataman, "Keza biliyorsunuz, şu anda bu pencere maçlarında çok önemli eksiklerimiz var. Takım kaptanımız Cedi Osman'ın sakatlığı, Ömer Faruk Yurtseven'in Amerika G Ligi'ne gitmiş olması... Tabi, NBA ve G Ligi'nde oynayan oyuncular Avrupa'daki maçlara sezon içerisinde katılamıyorlar. Bir taraftan da şu anda EuroLeague'de üç takımımız var ve salı, çarşamba günleri çok önemli maçları var. Bu oyuncuları da antrenman yapmadan İtalya maçına getireceğiz. Onları kullanmaya çalışacağız" dedi.

'KİMSE ENDİŞE ETMESİN'

Son iki maça yönelik A Milli Takım'ın oyun planlarına da değinen Ataman, "Tabi ki şu aşamada, özellikle İtalya maçında çok kaliteli bir basketbol oynamamızı beklemiyorum. Tamamen yepyeni bir kadroyla oynayacağız. Zor bir maç olacak İtalya maçı ama sonuç ne olursa olsun burada İzlanda ile oynayacağımız maç da çok önemli olacak. Çünkü İzlanda takımı da hep aynı takım, onların genelde EuroLeague'de oynayan oyuncuları olmadığı için yıllardır aynı kadrolarla oynuyorlar ve hep de zorluk çıkaran bir takım. Neticede her iki maçı da kazanmak istiyoruz ama İtalya'daki sonuç ne olursa olsun buradaki maçı mutlak kazanmak için yola çıkacağız. Biraz sıkıntılı bir süreç olacak; dediğim gibi bu pencere maçlarında belki A Milli Takımımızı alışık olduğumuz oyun tarzından farklı bir oyunla sahada görebiliriz. Ama kimse endişe etmesin. Sonuç ne olursa olsun milli formayı giyen hangi oyuncular sahada olursa olsun en iyi şekilde kazanmak için savaşacaklardır" diye konuştu.

KENAN SİPAHİ: YAZIN OYNADIĞIMIZ MAÇLARA ÇOK ÖNEM VERMİŞTİK

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kenan Sipahi, "Aslında yazın oynadığımız maçlar çok önemliydi. Eksik olacağımızı biliyorduk. NBA oyuncularının olmayacağını biliyorduk. O yüzden yazın oynadığımız maçlara çok önem vermiştik. Tabi beklemediğimiz birkaç sakatlığımız da oldu. Kaptanımız Cedi Osman'ın da sakatlığıyla beraber kadromuz daha da eksildi. Ama hedefimiz yine değişmedi. İlk önce İtalya'da, sonra da evimizde İzlanda'ya karşı oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

'DÜNYA SIRALAMASINDAKİ MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ'

Dünya Kupası'nı garantileyen milli takımda kalan maçlara dair motivasyon durumuna yönelik soruyu yanıtlayan Sipahi, "Dünya sıralamasındaki mücadelemizi vereceğiz. Motivasyonumuz bundan dolayı çok da azalmıyor. Özellikle milli formayı giydiğinizde, ne olursa olsun, hazırlık maçı dahi olsa her zaman yüksek motivasyonla, duygusal olarak da yoğun maçlar oynuyorsunuz. Dediğim gibi bizim için bir şey fark etmiyor" ifadelerini kullandı.

Takımdaki gençlerin durumuna yönelik konuşan Sipahi, "Biz nasıl daha önce büyüklerimizi örnek aldıysak, gençlerimiz de bizi örnek almaya çalışıyor. Hem saha içinde hem saha dışında, hem bireysel olarak hazırlanma hem de mücadele açısından onlar bize nasıl örnek oldularsa biz de aynı şekilde gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. Zaten yazın Ömer olsun, diğer genç oyuncularımız olsun, bence A Milli Takım'da yavaş yavaş oynamaya hazır olduklarını gösteriyorlar. Bu maçlarla beraber yarattığımız ortamda onların da yavaş yavaş takıma adapte olmalarını umuyoruz" sözlerini sarf etti.