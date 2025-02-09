Atan: Deplasman Fobisi Yaşıyoruz - Son Dakika
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Atan: Deplasman Fobisi Yaşıyoruz

Atan: Deplasman Fobisi Yaşıyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçı sonrası deplasman performanslarını değerlendirdi.

09.02.2025 22:31
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda kontrolü rakibe verdiklerini belirterek, "Açıkçası 20 ile 45 arasında oyunu tamamen Antalyaspor'a verdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu. Atan, deplasman maçlarının fobi haline geldiğini söyleyerek, deplasman performanslarında iyileşme sağlayacaklarına inandığını dile getirdi. Maça iyi başladıklarını belirten Atan, "Maça aslında ilk 10 dakika çok iyi bir giriş yaptık. İki tane Keny ile iyi top götürdük. Oyun tamamen kontrolümüz altındaydı. Ancak rakip, Kaluzinski'yi iki stoperinin önünde tutarak bizim topa daha rahat sahip olmamızı sağladı. 10. dakikadan sonra baskıları yanlış yaptığımız için oyunun kontrolünü kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Formasyon değişikliğine gitmek zorunda kaldık"

Atan, baskıdaki hatalar nedeniyle panik yaptıklarını ve bu durumun takımın oyun planını etkilediğini belirterek, "3-4 haftadır çok iyi oynadığımız formasyondan vazgeçmek zorunda kaldık. Dörtlü savunmaya geçtik ancak eski alışkanlıkları sahaya yansıtmak kolay olmadı. Sahada pas oyunu oynamak da zordu. 20 ile 45. dakikalar arasında oyunu tamamen Antalyaspor'a verdik, bu da gereksizdi" diye konuştu.

"İkinci yarıda daha cesurduk"

Devre arasında yaptıkları değişikliklerle ikinci yarıda daha cesur bir oyun sergilediklerini vurgulayan Atan, "Oyuncularım ikinci yarıda çok daha cesur oynadı. Topa sahip olma oranımız arttı ancak hücum anlamında eksik kaldık. Daha fazla şut atmamız ve atağı sonlandırmamız gerekiyordu. Buna rağmen Deniz ve Piatek ile iki büyük fırsat yakaladık" açıklamasında bulundu.

"Deplasmanda bu ara oyun anlamında bir fobimiz var"

Atan, deplasman performanslarında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Deplasmanda bu ara oyun anlamında bir fobimiz olduğunu söyleyebilirim. İç sahadaki oyunumuzla deplasman oyunu arasında bana göre çok büyük farklar var. Bu cesaretimizi tekrardan kazanmamız gerekiyor. Bazı bireysel performanslar özellikle iç sahaya göre deplasman maçlarında çok düşük oluyor. Bu da bizi biraz yanıltıyor. Bugün de onu yaşadığımızı söyleyebilirim. Rakip de tabii ki bizim son haftalarda aldığımız bol gollü sonuçlara bakarak iyi önlem almış diye söyleyebiliriz. Antalyaspor dersine iyi çalışmış. Onları da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ligin kalitesini etkileyen durumlar var"

Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinen Atan, "Adana Demirspor'un neden sahadan çekildiğini bilmiyorum ama bu durum ligin marka değerine yakışmıyor. Ligdeki erken kopuşlar da kaliteyi olumsuz etkiliyor. Belki de daha az takımla daha güçlü bir lig olabilirdi" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, iki iç saha maçının ardından deplasman performanslarında iyileşme sağlayacaklarına inandığını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atan: Deplasman Fobisi Yaşıyoruz - Son Dakika

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