Atan: Maçın sonucu beni üzüyor - Son Dakika
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Atan: Maçın sonucu beni üzüyor

Atan: Maçın sonucu beni üzüyor

Çağdaş Atan, Kasımpaşa ile berabere kalmalarının acı verdiğini ve kadro güçlendireceklerini belirtti.

23.12.2024 23:45
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, yaşadıkları puan kaybından dolayı acı çektiğini söyleyerek," Maçın normal şartlarda daha farklı bitmesi gerekiyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın sonucundan kaynaklı acı çektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Gol yiyerek başladık. Sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Farklı pozisyonla dizilmeye çalıştık. 2 penaltı 2 gol. Sonrasında tamamen kontrolümüzde geçen bir maç oldu. Üzücü olan bugün akan oyundan gol atamadık. Çok fazla gol pozisyonunu harcadık. Klasik bir Kasımpaşa golü yedik. Orta oyuncularının iyi şut atıklarını biliyorduk. Maçın normal şartlarda daha farklı bitmesi gerekiyordu. Perşembeden sonra orada da aynı şeyler. Fiziksel olarak inanılmaz yoldayız. Son 5-6 maçtır takımımdan memnunum. Devre arasında doğru bölgelere 3-4 oyunu katarsak, hazır olacağımızı düşünüyorum. Değişim devam edecek. Bugün içimin çok acıdığı bir maç oldu. Cercle Brugge ve bu maç aynı oldu. Uzun bir 6 ay geçirdik, çok fazla maç, başarı ve üzüntü sığdırdık. Heybemiz ve cebimiz tecrübelerle dolu. Çok tecrübe ettik. Önümüzdeki sene bu tecrübe ile daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. 5 günlük ara, cumartesi tekrar toplanacağız" ifadelerini kullandı.

"Devre arasında planımız kadromuzu güçlendirmek"

Avrupa'da devam etmek en büyük hayalimizdi. Nereye kadar devam edeceğini bilmiyorduk ama daha yıpratıcı olacaktır. Devre arasında planımız kadromuzu güçlendirmek. Bu oyun gücümüzün üzerine koyup devam edeceğiz. Ba, Opoku, Deniz, Serdar gibi oyunculardan eksik kaldık. Kasımpaşa'nın da deplasmanda performansı gayet iyi. Hakan hoca ve Kasımpaşa'yı kutluyorum. Yani o özellikle Sivas maçıyla Göztepe maçı arası bizi biraz yıprattı. O bölümde çok iyi oynadığımız kazanmayı hak ettiğimiz Eyüpspor, Kayserispor, Kopenhag, Beşiktaş maçları oldu. Yani bu maçlardan 3 puan çıkarmış olsaydık şu an bambaşka pozisyonda olurduk. Teknik adam olarak ekibinle beraber ilk Avrupa sezonu çok fazla şey öğrendik" diye konuştu.

"Aslında hayalim Avrupa kupalarında devam edebilmekti"

Avrupa'da devam etmenin en büyük hayali olduğundan bahseden Atan, "Aslında nereye kadar gidebileceğini bilmiyorduk ama tabii ki de ikinci yarıdaki kupa maçlarının başlamasıyla beraber hem Avrupa çok daha yıpratıcı olabilirdi. Kabul etmek lazım ama devre arasında bunun için bir önlem alacaktık. Yani bunu engellemek için kadromuzu güçlendirecektik açıkçası. Planımızda bir değişiklik yok. Kadromuzu güçlendireceğiz. Bu uyumun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bugün bile 5-6 oyuncunun eksikliğinin hiç hissedilmediği bir maç oynadık. Çok önemli oyuncular. Ömer Ali, Serdar Gürler, Keny, Ba gibi oyuncular yoktu" diye konuştu.

"İkinci yarı her çıktığımız pozisyon gol pozisyonu oldu"

Oyunda rakibin Hamza Güreler'e karşı bire bir baskıyı tercih etmediğini dile getiren Atan, "Bir oyuncuyu boş bırakıp böyle bir oyuncu tercih ettiler. İkinci yarı her çıktığımız pozisyon gol pozisyonu oldu. Piatek'in yakaladığı pozisyonlar vardı. Bu zamanda farkı 2'ye 3'e götürecekken golü yedik. Yani şöyle değerlendireyim. Bire bir baskıyı tercih etmediler. Zaten bir tane oyuncumuzu boş bırakarak ondan vazgeçtiklerini hemen gördük. Eyüp maçında tamamen birebir baskıya giderek çok iyi oynamışlardı. Opoku, geliştirdiğimiz üzerine değer kattığımız oyunculardan bir tanesi bana göre. 15 milyon Euro'luk bir oyuncu. Hem hızı hem kalitesi hem de driplingleriyle ülkede olmayan özellikle fark oluşturacak bir oyuncu. Yani paraya çevirebilir hem de rekabet edilebilir oyuncuları elinizde tuttuğunuzda tabii ki de bu konuyla ilgili alternatiflere bakıyoruz. Açıkçası ihtimalleri düşünüyoruz. Gidebilecek oyuncularımızın hepsiyle ilgili pozisyonel anlamda ihtimallerini düşünerek oyuncu taramasında bulunuyoruz. Ekibimiz bunlarla ilgili çok titiz çalışmada bulunuyorlar" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Kasımpaşa, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atan: Maçın sonucu beni üzüyor - Son Dakika

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