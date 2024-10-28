Atan: Oynanan Oyun Ümit Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atan: Oynanan Oyun Ümit Verdi

Geniş Video İzle

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor maçında oynanan futbolun gelecek için umut verdiğini belirtti.

28.10.2024 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çağdaş Atan: "Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyun olarak maç içerisinde istediklerini her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta içi ağır bir mağlubiyetten sonra maça çıktıklarını söyleyen Atan, "Özellikle bana hiç yakışmayan mağlubiyetten sonra diyorum çünkü çok fazla ben kullanan bir teknik adam değilim. Tamamen sorumlusu olarak kendimi gördüğüm ağır mağlubiyetten sonra bugün ligde puan olarak birebir rakip olarak gözüken, yendiğimizde rakibimizin üzerine çıkabileceğim maçta büyük üstünlük kurduk. Oyun olarak istediğimiz her şeyi yaptık. Topa sahip olduk, iyi ataklar yaptık, ceza sahasına çok girdik, uzun pozisyonlarda vuruşlar yaptık, Berke takımını oyunda tuttu" diye konuştu.

"Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi"

Son dönemde oynadıkları maçlarda net pozisyonlara girdiklerini ancak 1-0'ı yakalamak konusunda sorun yaşadıklarını belirten Atan, "1-0 geriye düşüyoruz, ondan sonra oyunu çevirmeye çabalıyoruz. 0-0 ve 1-0'da oynana oyun, her şey kusursuza yakındı, eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti. Kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı, domine oyun bizi biraz daha ayağa kaldıracak gibi gözükür, büyük bir fırsatı da kaçırdığımızın farkındayız. Kazansaydık 17 puanla diğer rakiplerimizin arkasında sıralanacaktık. Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi. Bugün takımın coşkusu çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çağdaş Atan, tedavisi devam eden Serdar Gürler'in, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.

Atan: Oynanan Oyun Ümit Verdi
Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atan: Oynanan Oyun Ümit Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:17:10. #1.11#
SON DAKİKA: Atan: Oynanan Oyun Ümit Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.