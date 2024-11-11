Atatürk’e Saygı Koşusu 31. Kez Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Atatürk’e Saygı Koşusu 31. Kez Yapıldı

Atatürk’e Saygı Koşusu 31. Kez Yapıldı

MSKÜ, Atatürk'ün anısına düzenlenen 31. Gençlik Yol Koşusu'nu 360 sporcu ile gerçekleştirdi.

11.11.2024 11:04
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MSKÜ tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunun bu yıl 31.'cisi, 10 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde düzenlediği Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunun bu yıl 31.'cisi yapıldı.

Veteranların ve kadınların 4 bin metre, erkeklerin ise 7 bin metre koştuğu yarışlar, Yeniköy Mahallesi'nde başladı. Yeniköy ve Kötekli Mahallesi parkurunun ardından yarışlar MSKÜ futbol sahasında sona erdi.

Koşuya 95 kadın, 190 erkek ve 75 master sporcu olmak üzere toplam 360 sporcu katıldı.

MSKÜ kampüsünde yer alan Stadyum Atletizm Pisti'nde sona eren koşuda birincilere 5 bin TL, ikincilere 4 bin TL, üçüncülere ise 3 bin TL ödül verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş tarafından verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

10 Kasım, Etkinlik, Gençlik, Kültür, Eğitim, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atatürk’e Saygı Koşusu 31. Kez Yapıldı - Son Dakika

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