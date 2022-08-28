Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

28.08.2022 18:36
Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97'nci yıl dönümü kapsamında 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97'nci yıl dönümü kapsamında 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca Uzun Yazı mevkisinde düzenlenen organizasyonda 10 kategoride yaklaşık 80 at yarıştı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu'nun atlı spor alanında güçlü faaliyetlerinin bulunduğunu anlatan Çakır, "Artık bu yarışlar, Kastamonu ile bütünleşmiş diyebiliriz. Pandemi nedeniyle 2 yıllık bir arası var. Bugün de inşallah kaldığımız yerden başlıyoruz. Yarışlarda emeği geçen Federasyon Başkanı, Belediye Başkanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kazasız belasız keyifli bir yarış seyri diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ise yarışların 31'incisini düzenlediklerini söyledi.

Yarışları düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Yurt, "Bizi biz yapan değerler arasında geleneksel sporlarımız önemli bir yer tutmaktadır. Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda Kastamonu Belediyesi olarak tüm değerlerimize sahip çıkmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu da yarışlara yoğun bir katılımın olduğunu kaydederek, "Geleneksel atlı sporlarımıza yoğun bir ilgi var. Bizim için burada önemli olan gençlerimiz. Geleneğimizi geleceğe taşıma konusunda gençlerimiz bir mihenk olarak duruyor. Biz bu sporlarımızı bir hobi olmaktan çıkartarak kurumsal bir kimlik kazandırdık. Ecdadımızın şanlı geçmişinde kullandığı atlar ile berabere geleceğe umutla yürüme adına bugün buradayız." diye konuştu.

Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi - Son Dakika
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